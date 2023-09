Cronaca nazionale/ Tragico lancio nel vuoto, basejumper perde la vita

Tragedia, purtroppo mortale, a Cortina d’Ampezzo.

Si lancia dalle Tofane, basejumper australiano precipita e muore dopo un volo di 200 metri.

Il 38enne si trovava in vacanza insieme a degli amici con cui condivideva la passione per gli sport estremi. E proprio con loro era in cima alle Tofane, nel secondo troncone della Freccia del Cielo a quota 2.470 metri.

A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei suoi amici ma per il 38enne ormai non c’era più niente da fare.

L’equipaggio dell’elicottero del Suem ha individuato il corpo senza vita del basejumper australiano, finito nel Canalino del prete con il paracadute, 200 metri più in basso rispetto a dove si era lanciato.

Sul posto anche perosnale del Soccorso Alpino.

Foto di repertorio