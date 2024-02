Cronaca nazionale/ Tragico incidente: due ragazzi perdono la vita

Ancora sangue sulle strade italiane. Tragedia sul lungolago di Lecco. Due giovani di 21 e 22 anni hanno perso la vita in un incidente in auto.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto lo schianto è avvenuto dopo l’uscita dalla Statale 36, direzione sud, nei pressi della località Caviate.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118: i medici non hanno potuto far nulla per i due ventenni.

Anche un terzo giovane di 22 anni è rimasto coinvolto nell’incidente: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Allertati anche i vigili del fuoco.

Foto di repertorio