Cronaca nazionale/ Tragedia della montagna, escursionista cade per duecento metri e prede la vita

Ancora vittime della montagna, in una lista di lutti insopportabilmente lunga.

Tragedia in Alto Adige, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere precipitata per circa 200 metri mentre faceva un’escursione sul Gran Pilastro, vetta di 3.510 metri lungo la cresta di confine tra Austria e Italia in zona Val Ridanna, vicino al Vipiteno.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni della tragedia, l’escursionista è deceduta sul colpo dopo essere inciampata nei suoi stessi bastoncini sulla cresta sommitale, a circa 100 metri dalla vetta.

La donna è deceduta subito dopo l’impatto sul suolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, la guardia di finanza e il medico di emergenza trasportato in quota dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

foto di repertorio