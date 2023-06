Cronaca nazionale/ Tornava da un concerto, ragazza 26enne perde la vita in un incidente stradale

Dolore e sconcerto per una giovane vita spezzata.

Era partita da Rieti per uno dei suoi cantanti preferiti. Dopo il concerto allo stadio Olimpico, l’incidente stradale, a Roma, in cui ha perso la vita.

Una giovane di 26 anni, è morta nella notte tra sabato e domenica a Roma. L’auto, condotta dal suo compagno, di 28 anni, per cause da accertare, è finita contro un muro in via della Pisana.

Era originaria di Marcetelli, piccolo paese della provincia di Rieti, ma abitava nel centro di Rieti.

Foto di repertorio