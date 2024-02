Ancora un dramma familiare.

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio (in provincia di Livorno) per tentato omicidio. Il giovane si era presentato in caserma auto accusandosi del reato; ora si trova in carcere.

Sua madre, una donna di 56 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Foto di repertorio