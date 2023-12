Una stroria trsite d’alcolismo, che ha portato alla morte.

Era nato in Senegal e si era laureato a Dakar: nonostante i viaggi in giro per il mondo e gli studi culminati in un master a Parigi, è morto di freddo nella stazione di Genova.

SI tratta di un 62enne che aveva lavorato negli States e aveva fatto i bagagli tante volte, ma l’alcolismo e la lotta con la dipendenza lo avevano poi portato a vivere come senzatetto.

