Cronaca nazionale/ Si tuffano nel fiume per salvare il cane, due donne risultano ancora disperse

Sono momenti di apprensione per la salute di due donne disperse.

Le due donne si sono tuffate nel torrente prossimo al ghiacciaio di Fellaria in Alta Valmalenco, nel territorio comunale di Lanzada (in provincia di Sondrio), per salvare il cane che era finito in acqua dopo essere scivolato da un piccolo ponte.

Le due donne, però, risultano al momento ancora disperse visto che non sono più riemerse.

Sul posto personale del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso di Areu decollato da Caiolo.

Foto di repertorio