Cronaca nazionale/ Si tuffa nel fiume in preda alle correnti: 19enne sparito nel nulla

Un caso inquietante della nuova moda di filmare gesti incontrollati; ma anche un evento triste, speriamo non luttuoso.

Il tuffo, il video, il dramma: non hanno ancora avuto esito le ricerche che a Modena per individuare il ragazzo di 19 anni, disperso nel fiume Secchia dopo essersi tuffato in acqua nonostante la corrente in quel punto, a Marzaglia, fosse forte.

Il drammatico momento è stato immortalato con lo smartphone da un amico minorenne presente, ma non sono state rilevate tracce utili.

Sul posto i vigili dle fuoco.