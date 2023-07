Cronaca nazionale/ Si finge medico per avere un rapporto intimo con il marito, ricoverato in ospedale

Cosa non si farebbe per un’ora d’amore! Il riferimento ad una nota canzone per introdurre una notizia quantomeno curiosa. E’ accaduto a Padova.

Si finge medico per incontrare il marito, ricoverato in ospedale. Una 40enne per eludere la sorveglianza si sarebbe messa un camice bianco: così è stata scoperta in inequivocabili atteggiamenti intimi con il paziente, appunto suo marito.

I poliziotti hanno scoperto che la signora era stata già allontanata in un primo momento per i suoi atteggiamenti discutibili, ma era ritornata poco dopo in pronto soccorso ed era riuscita ad entrare indisturbata rubando un camice medico di uno specializzando.

La storia è stata riportata dal Mattino di Padova.

Foto di repertorio