Cronaca nazionale/ Sfonda il lucernaio e cade nel vuoto: operaio 57enne perde la vita

Ancora un tragico incidente sul lavoro, purtroppo mortale.

Un uomo di origini egiziane di 57 anni, titolare di una ditta edile individuale, è morto dopo essere precipitato per sei metri dal tetto di un capannone su cui stava svolgendo alcune opere di pulizia delle grondaie; il lucernario su cui stata camminando si è sfondato improvvisamente e per lui, dopo l’impatto con terreno, non c’è stato niente da fare. L’ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta nel villaggio industriale di Mancasale,

Altri due operai hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, mentre dall’ospedale Maggiore di Parma è stato fatto decollare l’elisoccorso. Per l’artigiano però purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti carabinieri e polizia.

