Cronaca nazionale/ Segregava in garage il patrigno: arrestato e tradotto in carcere

Orrore nell’hinterland del capoluogo lombardo.

Avrebbe costretto il marito di sua madre a vivere in un garage di pochi metri dove, con ogni probabilità, lo tenevano prigioniero da mesi. E per questo motivo, un uomo è stato arrestato a Piacenza, dopo il ritrovamento di un anziano nel garage della sua abitazione alla periferia della città, costretto a vivere in un loculo senza gabinetto e mangiando nelle ciotole dei cani.

È questa la scena che gli agenti di polizia di Roncaglia, in provincia di Piacenza, hanno assistito dopo essere stati chiamati dai vicini di casa.Le forze dell’ordine hanno arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti il figliastro dell’anziano, condotto in carcere. Altri due parenti sono stati denunciati,

L’anziano è stato immediatamente affidato alle cure del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza che lo ha portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto per accertamenti.

foto di repertorio