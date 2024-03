Cronaca nazionale/ Scuolabus incastrato sui binari del passaggio a livello, paura tra i bambini

Alla fine solo tanta paura; ma si è sfiorata la tragedia a Copertino, in provincia di Lecce, dove uno scuolabus pieno di bambini è rimasto incastrato tra i binari di un passaggio a livello durante la chiusura delle sbarre per il transito dei treni.

Sul mezzo i bambini in piedi, evidentemente molto preoccupati che di lì a poco sarebbe transitato un convoglio.

La foto ha fatto immediatamente il giro del Web scatenando reazioni furiose tra i genitori e non solo. L’autista, sospeso dal servizio, è stato sottoposto a esami tossicologici.

Fortunatamente l’allarme per lo scuolabus incastrato sui binari è stato immediatamente dato alla stazione ferroviaria, che ha bloccato il treno in arrivo diretto a Nardò.

Foto di repertorio