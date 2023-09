Cronaca nazionale/ Scontro tra deltaplano e parapendio: turista straniero perde la vita

Ennesima tragedia nei cieli italiani.

Un pilota tedesco ha perso la vita in seguito a uno scontro in volo fra il suo deltaplano e il parapendio di un pilota italiano.

La collisione è avvenuta nei pressi di Vetriolo (Levico Terme provincia di Trento).

Immediato l’intervento dell’elicottero: una persona è stata recuperata ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento, non in pericolo di vita.

Individuato anche il pilota del deltaplano, per il quale non si è potuto far altro che constatare il decesso.

Foto di repertorio