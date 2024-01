Tragedia in Veneto.

Terribile incidente tra due auto sulla Strada Feltrina all’altezza di Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso: morto un ragazzo di 22 anni di Feltre. Lo riferisce il Gazzettino.

Altre due persone sarebbero in gravissime condizioni, portati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, uno in elicottero e l’altro in ambulanza.

Foto di repertorio