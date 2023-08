Cronaca nazionale/ Sbanda con la bici e finisce contro un albero: ragazzo straniero perde la vita

Terribile tragedia della strada, purtroppo con una giovane vittima.

Incidente mortale in bici a Corridonia, in provincia di Macerata, dove un 16enne di origine pakistana ha perso il controllo della propria bicicletta in discesa, in prossimità di una curva, finendo contro un albero.

Il ragazzo stava facendo un giro insieme a 4 amici.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzo che purtroppo, come detto, è deceduto.

Foto di repertorio