Cronaca nazionale/ Sbaglia manovra col parapendio: donna tedesca precipita e perde al vita

Una appassionata tedesca di parapendio è rimasta vittima di un incidente a Brosso, in provincia di Torino.

La donna, stando a quanto emerso finora, si era lanciata dalla Cavallaria per raggiungere la zona di atterraggio a Baio Dora, nel Comune di Borgofranco d’Ivrea.

Per cause in fase di accertamento, poco dopo essere decollata la donna ha perso il controllo della vela ed è precipitata in una zona impervia, caratterizzata da un’ampia pietraia.

La donna sarebbe deceduta sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco con l’elicottero; le indagini a cura dei carabinieri.

Foto di repertorio