Cronaca nazionale/ Salva due ragazzi dall’annegamento, ma lui non ce la fa e muore

Un gesto coraggioso che purtroppo gli è costato la vita.

Ha visto due minorenni cadere in mare dal ponte di Cassibile e si è lanciato in acqua per soccorrerli, ma mentre i due ragazzi sono riusciti a salvarsi, di lui si sono perse le tracce. Fino alla tragica notizia.

L’uomo, originario di Floridia, in provincia di Siracusa, era disperso in mare da ieri.

Il corpo del 35enne eroe, disperso da ieri pomeriggio, è stato poi ritrovato.

a rintracciare e a recuperare il corpo il nucleo sommozzatori,

foto di repertorio