Cronaca nazionale/ Runner trovato morto in un bosco, forse aggredito da un orso

Una morte orribile, stando ai primi rilievi.

Esce per andare a correre, ma non torna più a casa. Ore dopo viene trovato morto in un bosco della val di Sole in Trentino, a Caldes,forse ucciso da un animale selvatico, probabilmente un orso.

Infatti Il giovane aveva sul corpo i segni evidenti dei colpi di un animale selvatico.

I carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia.

Foto di repertorio