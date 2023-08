Cronaca nazionale/ Ragazzo perde la vita, travolto da un furgone mentre passeggiava sul marciapiede

Grave incidente, purtroppo mortale, con una giovanissima vittima.

E’ accaduto a Edine, un comune che si trova nella provincia di Bergamo.

Un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un’automezzo mentre camminava sul marciapiede. Il conducente sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

Precisamente si tratta di un furgone, guidato da un uomo di 28 anni. Sul posto gli operatori sanitari del 118, ma quando sono arrivati, per il giovane non c’è stato più nulla da fare: non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

La notizia sul giornale BergamoNews.

Foto di repertorio