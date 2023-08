Tragedia, purtroppo mortale, nella spiaggia libera della zona Marano di Riccione.

Un ragazzo di 24 anni di origine egiziana è morto annegato mentre faceva il bagno con i suoi amici.

Nonostante gli sforzi disperati dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare e il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Foto di repertorio