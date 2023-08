Cronaca nazionale/ Ragazza 14 enne sbatte coontro le strutture di una giostra, in codice rosso in ospedale

Sono momenti di apprensione per le sorti di una 14enne di Ferrara, sbalzata da una giostra in un piccolo luna park a San Pietro in Bevagna, a Marina di Manduria in provincia di Taranto.

La ragazzina ha sbattuto contro le strutture in metallo per poi cadere al suolo e perdere i sensi.

Sul posto, un medico fuori servizio che si trovava nei paraggi le ha praticato un massaggio cardiaco. Poi i sanitari del 118 l’hanno portata in ospedale.

Adesso è ricoverata nel reparto di neurochirurgia e ha riportato un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale.

Foto di repertorio