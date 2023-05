Cronaca nazionale/ Procede contromano in autostrada e impatta due autovetture: un morto e tre feriti

Le indagini dovranno chiarire i motivi del gesto.

Terribile incidente in autostrada sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia: un’auto è entrata contromano, e si è schiantata contro altri due veicoli che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio è di una vittima, il guidatore dell’auto che viaggiava contromano, e tre feriti.

dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto si è visto che l’auto procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud. Ma ad un certo punto, il conducente ha rallentato, si è fermato, ed ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata, trovandosi in quel modo in senso di marcia contrario.

Sono rimasti feriti invece, in modo non grave, una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bordo di una delle due auto scontratesi con il veicolo in contromano. Una famiglia, che si trovava sulla seconda auto investita, è rimasta illesa,

Sul luogo dell’incidente sono giunte numerose autoambulanza, l’elicottero del Suem, 118, gli agenti della Polstrada.