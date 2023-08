Cronaca nazionale/ Ordina la droga online, a casa arrivano i baschi verdi e l’arrestano

l traffico di droga si sviluppa anche sui canali telematici ed il controllo delle forze dell’ordine si fa sempre più intenso.

Si era fatto spedire a casa quasi 500 grammi di cristalli di thc, uno dei principi attivi della cannabis, ordinati online. Ma alla consegna del pacco, il destinatario ha ricevuto una brutta sorpresa: la Guardia di Finanza.

Per questo il ragazzo, cittadino italiano, residente in provincia di Pordenone, è stato arrestato.

Nel corso della perquisizione, oltre alla sostanza, sono stati trovati anche 1.560 euro in contanti e altri piccoli quantitativi di marijuana.

Foto di repertorio