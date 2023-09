Cronaca nazionale/ Non vuole pagare la merce e appicca il fuoco al negozio: il titolare muore nel tentativo di spegnere il rogo

Una storia assurda e tragica.

Un uomo di nazionalità cinese di 36 anni è morto per salvare il suo negozio dalle fiamme .

E’ morto nel rogo nel bazar che gestiva con la moglie a Monticello d’Alba (in provincia di Cuneo ), mentre i loro tre figli erano in Cina.

Sua moglie, intossicata dal fumo, è stata soccorsa dal 118 e ricoverata, non in pericolo di vita.

Una donna di origini bulgare, già nota per altre occasioni in cui avrebbe appiccato il fuoco in negozi per uscire indisturbata senza pagare la merce, è stata arrestata.

Sul posto i vigili del fuoco.

foto di repertorio