Cronaca nazionale/ Manovra azzardata della barca: ragazza 20enne cade in acqua ed è dispersa

Sono momenti di apprensione per le sorti di una ragazza straniera.

Una turista tedesca di 20 anni, è dispersa da ieri nel lago d’Iseo. È caduta in acqua mentre si trovava in barca, in seguito a una manovra azzardata di un’amica, che si era messa alla guida.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, la giovane era con altri coetanei tedeschi sulla barca e tutti avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui il genitore aveva affidato il motoscafo.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Foto di repertorio