Cronaca nazionale/ Macchinista mette una bambina al posto di guida del treno in corsa e posta il video sui social

Un gesto incomprensibile, che per fortuna non ha causato gravi conseguneze.

Un macchinista in servizio su un normale treno passeggeri in Puglia che tiene in braccio una bambina di pochi mesi mentre è alle prese con leve e comandi del convoglio che procede senza sosta.

È la scena ripresa in un video circolato nei giorni scorsi sui social e che ha messo ora nei guai il macchinista, un dipendente delle ferrovie del Gargano sul quale indagano ora sia Polfer che Procura, oltre all’azienda di trasporti.

Dopo aver appreso del filmato, l’azienda di trasporti locali ha subito avviato una indagine interna per accertare l’accaduto e individuare il responsabile dei fatti per una eventuale contestazione disciplinare.

Foto di repertorio