Cronaca nazionale/ Lui rifiuta di fare sesso, lei lo chiude in casa: liberato dai vigili del fuoco

Un gesto certamente sconsiderato.

Una donna di 31 anni è stata arrestata dalla polizia a Parma dopo aver minacciato e rinchiuso in casa sua un uomo appena conosciuto che si era rifiutato di fare sesso con lei al primo appuntamento. L’episodio si è consumato all’interno di un’abitazione in località Corcagnano dove per liberare il malcapitato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia.

A lanciare l’allarme con una chiamata di emergenza al 113, è stato lo stesso 29enne rinchiuso in casa. La donna al rifiuto dell’uomo, si sarebbe scagliata contro di lui. Prima avrebbe minacciato il 29enne con una bottiglia e infine avrebbe chiuso la porta blindata di casa, portando con sé le chiavi e chiudendosi a sua volta in camera da letto.

A questo punto la donna avrebbe detto che avrebbe fatto uscire il giovane dalla casa solo se lui avesse avuto un rapporto sessuale con lei.

Poi la donna alla vista di poliziotti e pompieri è andata in escandescenze e ha cominciato a sferrare calci e pugni all’indirizzo degli operatori; è stata tratta in arresto per il reato di resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale e denunciata in stato di libertà per violenza privata, minacce aggravate e rifiuto di fornire le indicazione sulla propria identità personale.

Foto di repertorio