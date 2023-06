Cronaca nazionale/ Litigio per delle bucce d’arachidi gettate in terra: 48enne cade e muore dopo giorni d’agonia

Una morte assurda per futili motivi. È morto dopo otto giorni di ricovero in ospedale, l’imprenditore di 48 anni di Cellole (provincia di Caserta), ridotto in fin di vita in seguito ad una lite avuta con un minore.

Le indagini realizzate dai carabinieri hanno confermato che tra il 48enne e il minore c’è stata una lite in strada dopo che l’imprenditore aveva rimproverato l’adolescente perché stava gettando i gusci di arachidi a terra, proprio davanti alla concessionaria d’auto di cui era titolare.

Ne è seguita una colluttazione e il 48enne è caduto battendo con la testa a terra.

E’ morto dopo 8 giorni di agonia.

