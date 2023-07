Cronaca nazionale/ Litigio in strada finisce in tragedia: un morto e due feriti

Tragedia mortale, sulle cui cause sono in corso le dovute indagini delle forze dell’ordine.

Un uomo è stato accoltellato a morte a Padova. Secondo quanto reso noto, l’uomo sarebbe stato aggredito in strada mentre un’altra persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

In tutto sono 3 le persone coinvolte nell’episodio e sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il tutto si sarebbe verificato in un quartiere alla periferia Est della città.

La lite tra i 3 uomini coinvolti sarebbe iniziata in un condominio della zona per poi continuare in strada.

