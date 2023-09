Cronaca nazionale/ Litigano per un parcheggio condominiale: cosparge di benzina una donna e le dà fuoco

Sono momenti di apprensione per le sorti di una donna.

Un litigio tra vicini di casa finisce in violenza. Un uomo, dopo una discussione accesa, ha cosparso di benzina una donna e le ha dato fuoco con un accendino. Poi, ha incendiato anche la sua macchina.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe dovuta al parcheggio condominiale.

E’ accaduto a Quarto, in provincia di Napoli.

I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, un 53enne già noto alle forze dell’ordine.

La donna, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo; trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto. L’arrestato è in caserma.

Foto di repertorio