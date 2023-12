Cronaca nazionale/ Libero professionista ucciso vicino casa a colpi di pistola

Un omicidio avvolto nel mistero.

Una lite sotto casa, poi gli spari che non gli hanno lasciato scampo. È morto così un fisioterapista di 63 anni di Bari, ucciso a pochi metri dalla sua casa nel quartiere Poggiofranco, del capoluogo pugliese, a colpi di arma da fuoco.

Indagini sono in corso per cercare di dare un nome e un volto al killer e scoprire il movente del delitto.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Foto di repertorio