Cronaca nazionale/ Lei lo lascia per un altro uomo, lui le infligge sei coltellate: arrestato dalla polizia

Sono momenti di apprensione per le sorti di una donna, vittima del tentativo di femminicidio.

Una relazione sentimentale terminata e la decisione di iniziare la vita con un altro uomo. Per questo l’ex ha tentato di uccidere una donna di 48 anni di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, infliggendole sei coltellate dopo averla raggiunta nella sua abitazione e aver cercato di convincerla a non lasciarlo.

Dopo l’intervento della polizia è scattata la caccia all’uomo, un 52enne che è stato fermato dagli uomini del commissariato di Polistena. La donna, fortunatamente tempestivamente soccorsa, è adesso ricoverata nel reparto di chirurgia toracica in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Foto di repertorio