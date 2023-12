Cronaca nazionale/ L’auto sbanda e finisce in un fosso, ragazzo 24enne perde la vita

Dolore per una tragedia con una giovane vittima.

Aveva solo 24 e avrebbe dovuto laurearsi tra solo 5 giorni il giovane morto in un incidente verificatosi nel piccolo comune di Sant’Elena, in provincia di Padova.

Avrebbe perso il controllo della propria auto per cause che sono ancora in via di accertamento e sarebbe finito in un fosso.

Per lui non c’è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Foto di repertorio