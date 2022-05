Cronaca nazionale/ Infortunio sul lavoro all’interno di una nave, muore battendo la testa

E’ una striscia di dolore purtroppo interminabile quella determinata dagli incidenti sul lavoro, spesso mortali. Non ce l’ha fatta il giovane lavoratore che ha avuto un incidente a Porto Marghera in provincia di Venezia, all’interno di una nave.

La vittima è caduta da un castelletto di circa tre metri, battendo la testa.

Ancora da precisare le circostanze che hanno causato la caduta: tra le ipotesi quella di un malore o del fatto che l’operaio si sia sporto troppo dai percorsi protetti previsti.

Un equipaggio ha stabilizzato l’infortunato prima di portarlo in ospedale: è finito inizialmente in coma per poi morire nella tarda serata.

Foto di repertorio