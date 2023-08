Cronaca nazionale/ Incidente sul lavoro: 51enne perde la vita risucchiato da un ventilatore industriale

E’ purtroppo senza fine la lista degli incidenti gravi sul lavoro, spesso anche mortali.

L’ultimo a Senago (provincia di Milano), dove è morto un ingegnere di cinquant’anni. L’uomo stava lavorando in una ditta quando è stato risucchiato da un ventilatore industriale. Probabilmente stava eseguendo su di esso un’opera di manutenzione.

L’Areu ha subito inviato i medici e i paramedici del 118: purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Foto di repertorio