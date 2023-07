Cronaca nazionale/ Incidente con lo scooter, bambina di otto anni perde la vita

Drammatico incidente in Campania: dolore e sconcerto per la morte di una piccola bambina.

E’ accaduto a Gragnano, alle porte di Napoli: una bambina di 8 anni è morta dopo un terribile schianto in moto, guidata da un ragazzo..

Per cause ancora da ricostruire, la piccola è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale; è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli, ormai in condizioni disperate ma nella notte, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale.