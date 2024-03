Cronaca nazionale/ Incendio in un’abitazione: donna anziana e la sua badante perdono la vita

La tragedia si è consumata la notte scorsa in un’abitazione del comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, dove due donne sono morte tragicamente in un incendio divampato in casa e che non ha dato loro scampo.

I vicini hanno lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto, in località San Giovanni alla Vena, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’edificio ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per le due vittime, che sono una pensionata di 91 anni residente nell’abitazione e una donna di 64 anni di nazionalità ucraina che era la badante della pensionata e l’accudiva anche di notte.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Sul fatto indagano ora i carabinieri.

