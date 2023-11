Una storia triste.

È arrivato in Pronto soccorso all’ ospedale Civile di Venezia raccontando di non sentirsi bene, di avere male nella zona dell’addome e non solo.

È morto pochi minuti dopo, mentre era in bagno, in attesa di essere visitato dopo che il triage lo aveva classificato come un paziente in codice giallo, cioè “mediamente critico” ma non in pericolo di vita.

Vittima della storia è un 57enne veneziano.

Foto di repertorio