Cronaca nazionale/ I cadaveri di due giovani trovati nell’auto in un garage

Terribile tragica scoperta in Campania.

I carabinieri della stazione di Secondigliano, periferia Nord di Napoli, sono intervenuti in un garage condominiale, per il ritrovamento di due cadaveri in una automobile.

Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di giovane età, trovati semivestiti. Lui napoletano, lei di origine iraniana.

È stato il padre del ragazzo a scoprire quanto accaduto, è in stato di choc.

Sui corpi – a quanto si è appreso da fonti investigative – non sono stati trovati segni di violenza.

L’autovettura coi due cadaveri – si apprende – sarebbe stata trovata accesa; fra le ipotesi anche quella che a causare la morte sia stata l’esalazione di gas.

Foto di repertorio