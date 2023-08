Cronaca nazionale/ Grave incidente stradale, giovane donna perde la vita

Ancora sangue sulle strade italiane per un terribile incidente stradale, purtroppo mortale, nella provincia di Taranto. Sulla strada che collega Manduria a San Pietro in Bevagna, una ragazza di 25 anni è morta in seguito allo schianto tra due auto.

Nell’auto viaggiavano anche i genitori della ragazza. Il padre, ferito gravemente, è stato trasferito con un’ambulanza con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, mentre la moglie con ferite più lievi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

La ragazza dopo l’incidente sarebbe scesa dall’auto e avrebbe chiamato suo fratello, che di professione fa il medico: poi si sarebbe accasciata a terra ed è morta.

Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118: le indagini sono a cura del corpo di polizia municipale.

Foto di repertorio