Cronaca nazionale/ Giovane madre accusata di doppio infanticidio

Una storia terribile, che adesso è arrivata ad una prima spiegazione.

Una mamma 27enne di due bambini, è stata arrestata a Padrengo (provincia di Bergamo) con l’accusa di doppio infanticidio: le sue vittime sarebbero proprio i suoi figli neonati, che avrebbe ucciso soffocandoli quando avevano una quattro mesi e l’altro appena due facendo credere che i decessi fossero stati casi di morte in culla.

In entrambi i casi, al momento della tragedia la giovane mamma si trovava sola in casa con i neonati e aveva chiamato i soccorsi, arrivati quando ormai non c’era più nulla da fare.

Le indagini hanno individuato la causa scatenante di entrambi gli infanticidi nell’incapacità della madre di reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini, escludendone la possibile connotazione colposa.

E’ stato emesso nei confronti della donna, presunta responsabile del duplice omicidio, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Foto di repertorio