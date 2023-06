Cronaca nazionale/ Finge di essere investito e chiede soldi per tacere, ma la vittima è un ex-carabiniere e scatta la denuncia

Questa volta il tentativo di truffa è fallito.

Ha finto di essere stato investito per poi chiedere i soldi del risarcimento. È questo il piano di un truffatore che ha provato a mettere a segno nel parcheggio di un supermercato di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. A scoprire quello che stava accadendo è stato l’automobilista di 70 anni, ovvero un carabiniere in congedo con anni di servizio nell’Arma.

L’uomo ha visto il presunto truffatore gettarsi sul cofano della sua auto e poi cadere in terra e continuare a rotolare.

L’ex militare ha quindi proposto di chiamare i soccorsi e una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, un 50enne disoccupato di Carate Brianza, improvvisamente ha impedito tutto questo dicendo di stare bene e ha urlato contro la coppia dicendo loro che non era necessario chiamare il 112 proponendo invece di chiudere la faccenda chiedendo 50 euro come “risarcimento per l’inconveniente”.

Il 70enne, data la sua lunga esperienza nell’Arma, ha capito la truffa: si è subito presentato dai carabinieri per raccontare quanto accaduto e dara una descrizione del truffatore.

Nel parcheggio del supermercato due carabinieri in borghese hanno individuato il truffatore e portato in caserma dove è scattata la denuncia in stato di libertà.

Ora dovrà rispondere anche per tentata truffa.

Foto di repertorio