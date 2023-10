Cronaca nazionale/Ex- poliziotto ucciso a colpi di fucile dopo un litigio

Una morte assurda, pare per un litigio.

Un poliziotto in pensione è stato ucciso sul lungomare di Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. Il killer lo ha raggiunto a bordo di un auto e poi gli ha sparato alcuni colpi di fucile da distanza ravvicinata, uccidendolo.

La vittima, 63 anni, era ex agente della Squadra mobile di Messina, in pensione da circa tre anni.

L’assassino è fuggito a bordo di un auto. Sarebbe un 50enne di Roccalumera che pare conoscesse bene la vittima.

Si è poi costituito nel tardo pomeriggio presentandosi alla caserma locale. L’uomo, un commerciante, ha detto di aver ucciso l’ex agente per motivi legati alla sfera privata.

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri.

Foto di repertorio