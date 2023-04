Tragedia della montagna: purtroppo si conta l’ennesima vittima.

Caduto in un dirupo per una cinquantina di metri, tra il monte Gendarme e il monte La Nuda a Cerreto Laghi (Ventasso), nell’Appennino Reggiano: morto un escursionista di 59 anni.

Sul posto il 118 e l’elisoccorso.

L’uomo, residente a Massa Carrara, è morto in ospedale in seguito ad una caduta in un dirupo;

trasportato con urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, purtroppo non ce l’ha fatta.

Foto di repertorio