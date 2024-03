Cronaca nazionale/ Escono di notte per pescare, ritrovati cadavere sulla spiaggia

Tragedia del mare, purtroppo mortale.

E’ accaduto nelle acque dell’alto Lazio. Sulle coste del Viterbese il mare ha restituito il corpo senza vita di due uomini, che sono stati ritrovati a un chilometro e mezzo di distanza sulla spiaggia di Montalto Di Castro.

I due amici erano usciti, come spesso facevano, insieme a pesca di notte, quando per ragioni ancora da chiarire hanno perso il controllo della loro imbarcazione finendo in acqua e perdendo la vita.

Sulla spiaggia è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto e della stazione locale dei carabinieri.

Foto di repertorio