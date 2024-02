Cronaca nazionale/ Esce viva da un incidente, poi le condizioni peggiorano e muore dopo 7 giorni

Terribile tragedia stradale in Sardegna.

Col passare dei giorni le sue condizioni erano persino migliorate, poi il quadro clinico è improvvisamente peggiorato.

Il terribile incidente stradale in auto e la corsa in ospedale con ferite gravi ma poi le rassicurazioni dei medici e la situazione che migliorava di giorno in giorno, che faceva sperare per il meglio, infine l’improvviso aggravamento che ha portato alla sua morte.

È la terribile storia di una 35enne nuorese di Oriotelli,morta in ospedale a una settimana dal terribile schianto avvenuto lungo la strada Statale 129.

