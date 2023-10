Cronaca nazionale/ Era scomparsa da casa, il cadavere ritrovato a casa del vicino

Le ricerche purtroppo non hanno dato l’esito sperato e c’è stato l’epilogo tragico.

Il corpo di una 60enne scomparsa a Milano circa due settimane fa, è stato trovato nell’appartamento del vicino di casa , un 50enne con problemi di tossicodipendenza.

I carabinieri della compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche sono entrati nell’abitazione dell’uomo per un sopralluogo, durante il quale sono state trovate tracce di sangue.

In precedenza erano entrati nell’abitazione della donna per un sopralluogo, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Il 50enne è stato portato in caserma per essere sentito.

Sul posto è arrivata anche la polizia mortuaria.

Foto di repertorio