Cronaca nazionale/ Era rimasta coinvolta in un incidente, purtroppo una 19enne ha perso la vita

Dolore e sconcerto per la morte di una giovanissima ragazza.

È morta la 19enne era rimasta coinvolta insieme a tre amiche nell’incidente stradale verificatosi intorno alle tre del mattino dello scorso 8 marzo, sulla strada che collega Tramontone a Taranto.

Troppo gravi si sono rivelate le ferite subite nello scontro avvenuto in via Mediterraneo, appena prima la rotonda in direzione Talsano.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco allertati dai carabinieri e il personale del 118 che aveva trasportato in codice rosso le ragazze al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Poi, purtroppo, la terribile notizia del decesso della ragazza.

Foto di repertorio