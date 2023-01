Cronaca nazionale/ Dopo un litigio uccide il marito colpendolo alla gola con un coltello

Ennesima tragedia familiare, purtroppo dall’esito mortale.

Era nato nel 1963, lavorava come operaio ma era da diverso tempo in congedo per problemi di salute. Lei, di tre anni più giovane, è casalinga. Con loro a Nuvolento (in provincia di Brescia), l’anziana madre di lui e il loro figlio più piccolo di 15 anni.

È stato proprio il ragazzo a chiamare il 112 nella ieri sera dicendo che la madre aveva ucciso suo padre.

Dopo uno scambio di accuse, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il marito anche alla gola. La carotide è stata recisa di netto e l’uomo è morto prima che arrivassero i soccorsi.

Foto di repertorio