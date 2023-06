Cronaca nazionale/ Donna trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio

Una donna di 76 anni è stata trovata cadavere dai carabinieri di Grosseto nella sua casa nella frazione di Istia d’Ombrone.

Indagini sono in corso per cercare di chiarire la dinamica di quanto successo ma ad una prima ispezione cadaverica sarebbero stati trovati segni compatibili con una morte violenta, in particolare tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo.

Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, tra cui quella di un omicidio.

Nell’abitazione sono in corso i sopralluoghi dei carabinieri del nucleo di pg della procura e dei colleghi del reparto scientifico dell’Arma. La donna viveva insieme alla figlia 50nne, che è stata ricoverata in ospedale in stato di choc dopo aver scoperto la morte della madre.

Foto di repertorio